publié le 09/05/2017 à 14:26

Près de 4,4 millions de téléspectateurs ont regardé le documentaire retraçant les 200 jours de campagne d'Emmanuel Macron. Diffusé sur TF1 le 8 mai en prime-time, Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, a montré les meetings, les réunions mais aussi les rencontres du candidat avec les citoyens, tout cela vu de l'intérieur, grâce à la caméra du réalisateur Yann L'Hénoret.



Jet d'oeuf sur la tête au Salon de l'agriculture, soutien indéfectible de son épouse Brigitte, coup de téléphone avec Barack Obama, beaucoup d'aspects de sa campagne sont abordés pendant les 2h45 de film. Mais ses piques parfois tranchantes à l'encontre de ceux qui ont été ses partenaires politiques ont également retenu l'attention. Lors de son passage à l'usine Whirlpool, Emmanuel Macron regrette de ne pas pouvoir rencontrer directement les salariés pour des rasons de sécurité, et emploie des mots assez durs envers François Hollande.

"Les mecs de la sécurité ? Ce n'est pas eux qu'il faut écouter. Je ne serai jamais en sécurité, parce que le pays est comme ça aujourd'hui. Donc il faut prendre le risque et faut aller dans le cœur de la bête à chaque fois. Parce que si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme Hollande. Peut-être que vous êtes en sécurité, mais vous êtes mort", affirmait-il y a quelques jours à Amiens. Mais le président sortant n'est pas le seul à subir les critiques d'Emmanuel Macron. Son ancien chef de gouvernement, Manuel Valls, en prend aussi pour son grade.



C'était le 1er décembre dernier, juste après que François Hollande a renoncé à se présenter pour un deuxième mandat. Le fondateur de La République En Marche est alors au téléphone avec ses équipes, et discute de la future primaire de la gauche. Le cas de Manuel Valls est évoqué, et Emmanuel Macron lance alors à propos de l'ancien Premier ministre : "On l'a vu ces dernières semaines ça a été un impeachment de l'intérieur, une vraie trahison sans prise de risque personnelle. S'il y a un traître, quelqu'un qui a flingué Hollande là, c'est Valls".

¿ Emmanuel Macron : "Si y'a un traître, si y'a quelqu'un qui a flingué Hollande, c'est Valls"#LesCoulissesDuneVictoire pic.twitter.com/PZ87bSWXH3 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 8 mai 2017