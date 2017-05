Regrets, souvenirs, projets : avant de quitter l'Élysée, Hollande se confie

publié le 04/05/2017 à 18:36

Il quittera l'Élysée dans dix jours. François Hollande, qui a renoncé à être candidat à sa réélection cédera sa place à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Mais avant de définitivement quitter l'habit de président de la République, il s'est longuement confié sur son état d'esprit, ses souvenirs mais aussi ses projets à venir dans une interview parue ce jeudi 4 mai dans le journal L'Obs.



Si le chef de l'État explique n'éprouver "aucune mélancolie à l'idée de quitter cette maison (l'Élysée, ndlr)", il avoue avoir quelques regrets, notamment celui de ne pas avoir "mieux convaincu ni davantage rassemblé". Il cite aussi aussi deux épisodes qui ont terni son quinquennat : l'exposition de sa vie privée et "la fâcheuse histoire Cahuzac".

Hormis cela, François Hollande estime partir "sans que (son) honnêteté ait été prise en défaut. Et sans (s)'être enrichi. En ayant toujours veillé à ne rien montrer de (ses) fêlures, de (ses) blessures. Question de pudeur", explique-t-il. Le locataire de l'Élysée semble même soulagé de passer le flambeau. "Cinq années de plus, cela aurait été encore cinq années d'intranquillité permanente, de privation de vie personnelle et de liberté. D'autant plus que, pour des raisons de sécurité, renforcée après les attentats, je vis jour et nuit à l'Elysée. Et l'Elysée ne peut pas être un chez-soi", explique François Hollande.

Autre aspect évoqué dans l'entretien, son impopularité, qu'il reconnaît, avec quelques nuances. "J'ai été un président impopulaire, mais, enfin, je n'ai pas été haï. Mitterrand a pu être impopulaire et haï. Sarkozy a pu être populaire et haï. Moi, j'ai été très tôt impopulaire, et cela m'a atteint, contrairement à ce que l'on prétend, mais cela ne m'a jamais empêché de gouverner et, surtout, je n'ai pas senti de grande hostilité contre moi, sauf à la période du Mariage pour tous", se souvient François Hollande. "Aujourd'hui, je suis à deux doigts d'être aimé !", plaisante même le chef de l'État.



Quand on lui demande ce qu'il retiendra de ces cinq dernières années passées à la tête du pays, il se fait beaucoup plus grave. "La mort", répond-il. "La mort, tout le temps la mort. Celle des innocents, des policiers, des militaires. La mort sans cesse répétée", dit-il, en pensant notamment à toutes les victimes du terrorisme.



La question de son avenir est également abordée, et le président est catégorique : "Jusqu'au 8 mai, je refuse de me projeter". François Hollande a quand même quelques idées, dont celle d'écrire un livre. "Il y a eu trop de livres indirects, dont Le Monde a récemment affirmé que trois d'entre eux m'avaient tué (ceux de Trierweiler, d'Aquilino Morelle et de Davet-Lhomme, ndlr). C'est exagéré. Mais je me dois d'expliquer, dans un livre direct, ce que je n'ai sans doute pas assez expliqué", confie-t-il. S'il ne sait pas exactement de quoi seront faits ses prochains mois, il a une certitude : ne pas faire comme Nicolas Sarkozy, qui a annoncé par deux fois son retrait de la vie politique. "Moi, contrairement à lui, je ne renonce à rien. Ce n'est pas la fin de ma vie, c'est le début d'une nouvelle...".