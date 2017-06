Christophe Castaner est l'invité du "Grand Jury"

publié le 25/06/2017 à 05:30

La semaine a été agitée au gouvernement. Alors que le remaniement était annoncé mercredi, pas moins de quatre ministres et secrétaires d'État qui ont quitté leurs fonctions les jours précédents. Richard Ferrand a quitté le gouvernement sur demande d'Emmanuel Macron pour se consacrer à l'Assemblée nationale, tandis que François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, fragilisés par l'affaire des assistants parlementaire du MoDem, démissionnaient tout à tour.



Le gouvernement Philippe II a quant à lui été annoncé mercredi 21 juin. Et contrairement à ce qu'avait annoncé Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des Relations avec le parlement, il n'a pas été question que d'un simple remaniement technique. En tout, ce sont 11 personnalités, de droite, de gauche et de la société civile, qui ont fait leur entrée dans ce nouveau gouvernement.

Samedi, Richard Ferrand a été élu président du groupe La République En Marche par les députés réunis en séminaires à la résidence du président de l'Assemblée nationale. Une semaine chargée sur laquelle reviendra Christophe Castaner.



