publié le 21/05/2017 à 15:27

Front national, France insoumise, même combat ? C'est en tout cas ce que semble avancer, ce dimanche 21 mai dans Le Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro, le porte-parole des Républicains à l'Assemblée nationale. "Un candidat des Insoumis et un candidat du Front national... On est entre la peste et le choléra, lance Christian Jacob. J'avoue que là j'ai un peu de mal à voir la différence", insiste-t-il lorsqu'on lui demande quelle position prendraient Les Républicains en cas de duel(s) entre le FN et les Insoumis aux législatives. "Si vous me demandez de prendre parti entre Mélenchon et Le Pen, je vous dis 'c'est ni l'un ni l'autre'", affirme-t-il sans concession.



La réponse est plus nuancée à l'évocation d'un hypothétique duel entre le Front national et La République En Marche au second tour des législatives. S'il a d'abord éludé la question assurant que le parti allait "regarder les situations au cas par cas" et que les candidats républicains "seront en situation de pouvoir gagner dans l'immense majorité des cas", Christian Jacob s'est finalement montré plus ferme : "Là où il y a un risque majeur du Front national, on ne favorisera jamais l'élection du Front national. On l'a fait de tout temps".