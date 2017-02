publié le 22/02/2017 à 09:45

Charlie Hebdo interpelle les candidats à la présidentielle avec un mot, laïcité, en lettre majuscule rouge sur la double page centrale de l'hebdomadaire satirique. Et on peut lire : "Charlie Hebdo a toujours été et restera un fervent défenseur de la laïcité et des valeurs qui y sont attachées. Nous considérons qu'elle est l'un des piliers de l'unité républicaine. Nous demandons donc aux candidats à la présidence de la République de s'engager clairement sur trois points : ne pas modifier la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité, ne jamais introduire des aménagements particuliers à l'égard d'une communauté religieuse, et ne jamais introduire un délit de blasphème dans la législation."



On sait le journal particulièrement sensible à cette question, et il a de quoi l'être. Charlie est inquiet : "Jamais les affaires publiques n'ont été autant à la merci des ingérences religieuses, menaçant la liberté de conscience et l'égalité des droits". Cet appel est illustré par coco, des dessins d'imans et de curés vociférants, extrémistes de tous poils.

Le succès international de SEB

Dans la presse ce matin, les recettes d'un succès. "SEB aura doublé de taille dans une décennie", écrit Le Figaro Économie. "SEB change de dimension", titrent Les Échos. Le géant français de l'électroménager a annoncé des résultats records : la barre des 5 milliards de chiffres d'affaire franchie en 2016, SEB vise 6 milliards cette année. Le journal La Croix retrace le parcours d'un groupe familial vieux de 160 ans : "Les descendants d'Antoine Lescure, fondateur d'un atelier de ferblanterie en 1857 près de Dijon, sont toujours aux commandes. Ils possèdent un peu plus de 41% du capital. C'est en 1944 que l'entreprise prend le nom de SEB, pour société d'emboutissage de Bourgogne."



SEB, c'est évidemment la cocotte minute lancée en 1953, elle a évolué avec le temps et reste un produit phare, elle est toujours produite dans l'usine historique de Selongey. Mais des usines, SEB en a partout dans le monde, 26.000 salariés en tout, dont 6.000 en France. En moyenne, 6 produits SEB sont vendus chaque seconde sur la planète. Sa réussite, SEB la doit à sa capacité à être présente sur tous les compartiments du marché du petit électroménager. Et à sa capacité d'innovation, une centaine de brevets déposés en moyenne chaque année. Deux tiers des ventes proviennent de produits qui ont moins de trois ans.

En France en 2016, le nouveau multicuiseur de la marque a permis d'augmenter les ventes de plus de 5%. Et parmi les nouveautés 2017, la poêle Tefal intelligente avec capteur de température qui bipe dès que le niveau de cuisson voulu est atteint. Tefal, c'est SEB avec un immense site de production à Rumilly en Haute-Savoie, 1.750 salariés qui fabriquent 42 millions de poêles par an. Et puis la réussite de SEB, c'est aussi la Chine, devenue son premier marché. L'entreprise française a pris là-bas le contrôle d'une entreprise chinoise, ce qui est rare, et elle désormais le champion là-bas des woks et des autocuiseurs à riz. Et puis dernière acquisition en date, le rachat de l'Allemand WMF, spécialiste de la machine à café professionnelle. "SEB, le roi de la cafetière va devenir également celui du percolateur", prédit La Croix.



Des histoires de prénoms

On s'intéresse maintenant aux prénoms ! Dans L'Express, on peut lire une enquête sur la tyrannie des prénoms. En entreprise désormais, on s'appelle tous pas les prénoms, une mode arrivée des États-Unis dans les années 70. Certains commencent à trouver ça pénible et demandent plus de respect ou de distance. Avant on disait : "Hey, on n'a pas gardé les cochons ensemble". Et maintenant, c'est simple, tout le monde semble avoir gardé les porcins ensemble. Être appelé seulement par son prénom, ça pose un problème quand on n'aime pas le petit nom choisi par nos parents. L'article indique que 2.500 à 2.800 Français obtiennent chaque année l'autorisation de changer de prénom auprès de l'état civil.



Une lettre dans un prénom, une seule. Dans un prénom, ça peut faire toute la différence. La Voix du Nord raconte ce matin l'incroyable recherche menée par le descendant d'un poilu du Limousin. Il n'arrivait pas à savoir où son grand-père, originaire du Limousin mort pendant la Première Guerre mondiale, avait été enterré. Après moult investigations et déplacements, il est allé à Lorette dans le Pas-de-Calais, sur l'anneau de la mémoire. Il repère un nom, Chaumeny, son nom de famille, dans la liste des soldats allemands. "Ça ne fait pas très allemand, se dit-il. Et j'ai trouvé bizarre que le type s'appelle Ernst..." À un "e" près d'Ernest, le prénom de son grand-père. Il découvre alors que le poilu est enterré dans un cimetière allemand à Saint-Laurent-Blangy dans le Pas-de-Calais. La méprise vient du fait que le soldat français a été blessé sur le champ de bataille très loin dans les lignes françaises. Il a été ramassé par un brancardier allemand, il est mort côté allemand. Ernest était devenu Ernst...