publié le 22/02/2017 à 09:18

"Les juppéistes sont 'traumas', traumatisés par la débâcle de leur champion, Alain Juppé, qu'ils n’ont toujours pas encaissée", dit tout bas Nicolas Domenach. "Il faut être gentil avec eux, comme avec de grands blessés, car ils ont cru que c’était gagné", poursuit-il. Mais la défaite de leur champion a été "un choc, d'autant qu'ils n'ont rien vu venir". Le journaliste ajoute : "Juppé et les juppéistes s'étaient obsédés de Nicolas Sarkozy, qu’ils pensaient battre, et ils se sont pris un TGV en pleine tête nommé François Fillon qu’ils ménageaient pour le second tour".



"Quand on bat la campagne, il arrive ainsi qu'on s’égare. Ce que raconte très bien un livre qui sort ces jours-ci, intitulé Rase campagne, écrit vite fait, bien fait, sur les braises du remord un des hommes clefs de la bataille, Gilles Boyer", décrypte Nicolas Domenach. L'auteur avance plusieurs explications, "comme la surestimation de Nicolas Sarkozy et la sous-estimation de ses attaques qui ont droitisé Juppé et ont laissé un boulevard à François Fillon porté par les réseaux catholiques.