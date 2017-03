Cédric Villani était l'invité de RTL

publié le 10/03/2017 à 07:31

Il était l'invité de marque au meeting d'Emmanuel Macron à Lyon le 4 février dernier. Cédric Villani, mathématicien français, lauréat 2010 de la prestigieuse médaille Fields, soutient officiellement le candidat du mouvement "En Marche!" pour la présidentielle de 2017. Dans une interview accordée à Mediapart, Cédric Villani avait déclaré connaître le candidat depuis 2013 et n'avoir aucun doute sur "son intelligence, sa sincérité et son courage".



À propos d'Emmanuel Macron, il "salue en lui l'engagement européen, la volonté de dépasser la délétère guérilla droite-gauche, le goût pour l'innovation et l'écologie, et le courage de formuler des propositions pragmatiques et subtiles". Le mathématicien avait par ailleurs suivi Emmanuel Macron lors de son meeting à Londres le 21 février dernier. En 2014, Cédric Villani avait présidé le comité de soutien de la future maire de Paris, Anne Hidalgo.

>> Suivez en direct l'interview sur RTL et en vidéo sur RTL.fr