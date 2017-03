publié le 09/03/2017 à 12:34

Les jeunes de 18 à 34 ans sont aussi nombreux à souhaiter la victoire de Marine Le Pen que celle d'Emmanuel Macron, avec 24% de préférence pour chacun de ces deux candidats à l'élection présidentielle, selon une enquête Harris Interactive pour RTL Girls publiée mercredi 8 mars. "Ces jeunes ont grandi avec l'échec de la droite et de la gauche. Pas étonnant qu'ils récusent les Républicains ou le Parti socialiste", décrypte Pascal Praud.



"En 1974, en 1981 et plus tard encore, les oppositions étaient fortes. Droite-gauche, cela signifiait quelque chose. Les jeunes ne perçoivent plus la différence", poursuit le journaliste. "Les cinquantenaires ont connu des grands présidents (Giscard et Mitterrand, notamment). Aujourd'hui, l'homme d'État est démonétisé", fait-t-il remarquer.

"À 70%, ces jeunes sont intéressés par l'élection présidentielle, et c'est déjà une bonne nouvelle !", se félicite Pascal Praud, qui "leur trouve même un certain mérite". Dans ce contexte, "Marine Le Pen - parce qu'elle n'a jamais gouverné - et Emmanuel Macron - parce qu'il est jeune, sans parti et sans étiquette - offrent une tentation", constate le journaliste.



"Mais j'ai envie de dire : comme pour beaucoup de Français de 18 à 98 ans. Et c'est finalement ça le plus terrible : les jeunes votent comme les vieux", conclut-il.