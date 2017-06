publié le 05/06/2017 à 08:00

Dès son arrivée au gouvernement, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a nommé trois médiateurs afin de déterminer dans six mois le sort du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en jachère depuis les années 1960. Invitée de RTL, Cécile Duflot, qui connaît bien l'ancien animateur de TF1, a expliqué qu'elle a "tout à fait confiance en Nicolas Hulot." "Je suis convaincue de sa sincérité... à lui (...) Je suis sûre que Nicolas Hulot ne pouvait pas accepter d'être ministre sans avoir des engagements sur le fait que la politique qui serait menée ne serait pas contradictoire avec l'accord de Paris."



Sur le fond du dossier, l'ancienne ministre a la dent dure : "C'est une bonne chose de ne pas s'obstiner sur Notre-Dame-des-Landes. La bonne décision, ce serait d'arrêter. Notre-Dame-des-Landes est un projet contradictoire avec la signature de l'accord de Paris. Si on veut respecter l'accord de Paris, on arrête cet aéroport inutile et on arrête aussi cet espèce de feuilleton sans fin qui dure depuis les années 1960. C'est un projet absurde, daté." Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes avait été validé par un référendum local - dont la zone d'élection avait été contestée - le 26 juin dernier.



Emmanuel Macron, "un génie de la communication", mais...

Sur le plan international, l'accord de Paris, adopté en décembre 2015 lors de la COP21 organisée dans la capitale, est remis en question par Donald Trump. "Une pourriture" pour Cécile Duflot, qui salue en partie la réponse d'Emmanuel Macron au président américain. "La réaction du président de la République était bonne. Simplement, il faut passer à l'acte. Tout le monde l'a compris, c'est un génie de la communication, maintenant je voudrais qu'il soit un génie de la transition écologique." Et de critiquer son manque d'intentions dans le domaine. "On n'engage pas le passage au 100% d'énergies renouvelables, le retour de la taxe poids-lourd pour éviter que l'on pollue davantage, la fin du diesel, la fin de Notre-Dame-des-Landes..."