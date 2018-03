publié le 05/03/2018 à 13:30

Les quatre candidats au poste de premier secrétaire du PS - Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel débattront ce mercredi 7 mars à partir de 21 heures. "Pour la première fois à l'occasion d'un Congrès, le Parti socialiste organisera, en partenariat avec un pool médias composé de LCI, RTL et Le Figaro, un débat entre les quatre premiers signataires des textes d'orientation", écrit le parti.



Le scrutin se déroulera les 15 et 29 mars, quelques jours avant le 78e Congrès du PS, qui se déroulera à Aubervilliers les 7 et 8 avril. Environ 102.000 militants sont invités à voter. La question de l'avenir du parti se pose plus que jamais après le départ de Najat Vallaud-Belkacem et de Benoît Hamon, après les échecs électoraux de la présidentielle et des législatives de 2017.