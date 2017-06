publié le 22/06/2017 à 12:54

Comme sur un mur de photos de famille, il est des souvenirs plus agréables que d'autres. À Bercy (Paris), où se trouvent le ministère de l'Économie et celui de l'Action et des Comptes publics, la présence de la photo de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances Jérôme Cahuzac dans la galerie de portraits dérange.



Après un scandale sans précédent lié à l'existence d'un compte bancaire qu'il avait dissimulé en Suisse, l'ancien ministre n'a pas laissé un agréable souvenir lors de son passage à Bercy. Le syndicat national Solidaires-finances-publiques demande par conséquent le retrait de sa photo, comme l'a fait remarquer Le Figaro.

Le syndicat estime que "Jérôme Cahuzac aura entaché la fonction", relaie l'hebdomadaire. L'ancien ministre n'a pas sa place, selon Solidaires-finances-publiques, sur le mur des représentants de la fonction. Il est "difficilement concevable qu'il puisse figurer aux côtés des autres personnalités qui se sont succédé dans les ministères économiques et financiers", estime le syndicat.



Le 8 décembre 2016, Jérôme Cahuzac était condamné en première instance à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscal et omission de déclaration de son patrimoine. Il avait fait appel de sa décision. Le procès en appel doit avoir lieu courant 2017. L'ancien ministre sera défendu par le ténor du barreau Éric Dupont-Moretti.