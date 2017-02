L'affaire Cahuzac sera adaptée au cinéma

publié le 07/02/2017 à 16:30

Le monde médiatico-politique passionne le 7e art. Après Welcome To New York (2014), où Gérard Depardieu incarne la chute de Dominique Strauss-Kahn au moment de l'affaire du Sofitel, ou La Conquête (2011), qui revient sur la première campagne de Nicolas Sarkozy pour la présidence de la République, c'est un autre personnage politique qui sera bientôt porté sur le grand écran : Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre des Finances, qui a démissionné en avril 2013, après les révélations de Mediapart sur son compte bancaire caché en Suisse.



C'est la société TS Productions qui l'annonce dans un communiqué. Un scénario fondé sur le livre d'enquête de Jean-Luc Barré (aussi biographe de Jacques Chirac et Charles de Gaulle), Dissimulations (Fayard), est en cours d'écriture.

"L'affaire Cahuzac, qui fit scandale au printemps 2013, reste à bien des égards une énigme non résolue, défend le communiqué. Ni réquisitoire ni plaidoyer, Dissimulations démonte les ressorts secrets de la véritable affaire Cahuzac : un jeu de masques entre des dissimulateurs successifs, sur fond de rivalités politiques et de jeux de pouvoir."



En décembre 2016, Jérôme Cahuzac a été condamné à trois ans de prison ferme sans aménagement de peine pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.