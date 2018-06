Burn out : "Quand on a la chance d'être à l'Assemblée, on ne se plaint pas", dit un député sur RTL

Un an après les élections législatives, les députés sont au bord de la crise de nerf. Sessions tardives, textes de lois qui s'enchaînent, exigence décuplée... Les élus se plaignent d'être surmenés. Au point que même le Président du Palais Bourbon, François de Rugy, monte au créneau pour demander le ralentissement de la cadence. Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

Burn out : "Quand on a la chance d'être à l'Assemblée, on ne se plaint pas", dit un député sur RTL

INVITÉ RTL - Le député Les Républicains Aurélien Pradié a balayé d'un revers de main certaines plaintes venant de députés ou de collaborateurs de l'Assemblée nationale, que l'on dit à la limite du burn-out.

