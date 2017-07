Budget : Darmanin annonce "une réduction du train de vie de chaque ministère"

publié le 11/07/2017 à 07:58

Il veut réaliser 4,5 milliards d'économies pour parvenir à passer en dessous des 3% de déficit, règle d'or des finances de l'Union européenne. Au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron qui souhaite mettre en oeuvre les réformes de la taxe d'habitation et de l'Impôt sur la fortune (ISF) dès 2018, Gérald Darmanin détaille les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour parvenir à son objectif.



"Le président de la République et le premier ministre m'ont demandé de trouver 4 à 5 milliards d'euros d'économies suite au rapport de la Cour des comptes", explique-t-il au micro de RTL. Le ministre de l'Action et des Comptes publics plaide avant tout pour une réduction des coûts de fonctionnement des différents ministères. "Nous avons demandé à chacun des ministères de voir quels sont les crédits qui peuvent être économisés sans remettre en cause le service public."

Matignon se verra ainsi imputé une coupe claire de 60 millions d'euros.