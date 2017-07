publié le 11/07/2017 à 06:38

Les grandes figures de Les Républicains sur la sellette ? Ce mardi 11 juillet, Thierry Solère, Bruno Le Maire, et même le Premier ministre Édouard Philippe risquent l'exclusion du parti, pour leur nouvelle appartenance avec le parti fondé par Emmanuel Macron. Les Républicains vont se réunir en fin de journée dans leur QG parisien afin de décider du sort réservé à ceux qui ont rallié le pouvoir en place.



Bernard Accoyer, secrétaire général, souhaite également tenir un congrès en fin d'année pour évoquer l'avenir politique du parti. Un avenir qui risque donc de passer par une mise à la porte de certaines grandes figures LR, à commencer par le Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi les membres entrés au gouvernement et les députés "constructifs" qui forment avec l'UDI un groupe distinct des Républicains.

Vers un possible retour pour certains ?

Le dimanche 9 juillet, la sentence est tombée : "J'ai reçu ma convocation d'exclusion par courrier, comme Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Franck Riester et Sébatsien Lecornu", a annoncé Thierry Solère, l'initiateur du groupe les Constructifs.

Bernard Accoyer a toutefois laissé entendre qu'un possible retour dans la famille Les Républicains pourrait être possible pour certains "constructifs". "S'il y a en a qui veulent revenir, nous avons nos bras ouverts, mais pas pour ceux qui étaient à la manœuvre, il faudra que nous parlions avec eux".

Une décision scrutée

En interne, la question divise. Faut-il ou non exclure les figures ayant rejoint le gouvernement ? Daniel Fasquelle ou encore Nadine Morano sont partisans d'une sortie tandis que le maire de Nice, Christian Estrosi estime que ce sont des "procédés staliniens".



Le vice-président LR d’Île-de-France, Geoffroy Didier, a également expliqué au Figaro que "l'on peut parfaitement être membre des Républicains (...) et considérer que lorsque le gouvernement réforme le droit du travail et va dans le bon sens, il doit être soutenu".



Concernant les membres du gouvernement, comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et surtout Édouard Philippe se poserait la question d'un ralliement à la République en Marche. Exclusion ou non, la décision sera, en tout cas, scrutée par les ténors du centre, en vue de nouvelles accointances politiques.