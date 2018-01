Gerald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics à l'Assemblée nationale

publié le 28/01/2018 à 11:26

Cette fois, Sophie Spatz n'abandonnera pas son projet de dénonciation. Cette ex-call-girl de 46 ans accuse Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, de l'avoir violée en mars 2009. Après avoir porté plainte en juin dernier, Sophie Spatz n'avait pas donné suite aux convocations des enquêteurs, et cela avait entraîné le classement sans suite de l'affaire. Lundi 22 janvier, une nouvelle enquête préliminaire a été ouverte pour vérifier les nouvelles accusations portées par la plaignante.



Sophie Spatz a adressé ce mois de janvier, à la police judiciaire, une nouvelle lettre qui a entraîné une réouverture automatique de la procédure comme le veut la loi en matière de viol. La plainte a été réactivée et la nouvelle enquête préliminaire est donc en cours. "Cette fois, ma cliente a franchi un cap. Elle ira jusqu'au bout", assure son avocate, Élodie Tuaillon-Hibon, auprès du Parisien.



Darmanin soutenu par Matignon

En 2009, la plaignante avait sollicité l'aide de Gérald Darmanin, alors chargé de mission à l'UMP, pour des problèmes juridiques. Elle affirme que celui-ci l'a emmenée au restaurant, dans un club échangiste, puis dans sa chambre d'hôtel où elle aurait été violée.

"On est quand même dans le cas d'une femme qui s'est vue imposer des relations sexuelles alors qu'elle n'en a jamais exprimé le désir, alors qu'elle était venue solliciter un élu et un membre d'un parti politique pour parler d'un dossier de condamnation judiciaire", lance sur RTL Élodie Tuaillon-Hibon, l'avocate de Sophie Spatz.



Gérald Darmanin, lui, dément catégoriquement. Il a aussitôt reçu le soutien du Premier ministre, samedi 27 janvier. Gérald Darmanin avait informé Édouard Philippe de cette affaire dès son entrée au gouvernement, en mai dernier. Pour l'instant, la confiance entre les deux hommes est totale, rappelle Matignon, qui fixe sa ligne rouge, dans toute affaire, à la mise en examen.