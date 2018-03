publié le 14/03/2018 à 08:33

Assainir les finances publiques avant de redistribuer aux Français. Bruno Le Maire s'est montré catégorique alors que la croissance plus dynamique que prévue, entraînant un surplus de recettes fiscales, a relancé un vieux débat. "Il y a une meilleure recette fiscale car il y a une meilleure croissance. C'est d'abord une bonne nouvelle pour les Français, pour ceux qui cherchent un emploi, pour les entrepreneurs", commence Bruno Le Maire. Il enchaîne : "Pour la première fois depuis 2001, nous recréons des emplois dans le secteur industriel. C’est le signe que la confiance est de retour dans l’économie française. Il faut poursuivre".



Invité de RTL ce mercredi 14 mars, le ministre de l'Économie et des Finances assure que la priorité concerne la dette et le désendettement. "Il faut d'abord assainir les finances publiques, réduire la dette et ensuite seulement redistribuer. Notre économie retrouve des couleurs", assure-t-il.

Malgré tout, les attentes sont grandes pour les Français qui ne ressentent pas l'amélioration en terme de pouvoir d'achat. "Je comprends les impatiences, j'entends les inquiétudes des retraités... Mais je suis le comptable de la bonne gestion de l'argent des Français. Il n'y a pas de cagnotte", répond-il refusant de "dilapider" les économies réalisées.