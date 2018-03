publié le 14/03/2018 à 07:31

Les perspectives sont très positives, bien supérieures à celles officiellement affichées par le gouvernement (+2,2% de croissance cette année). Cela peut paraître un peu ésotérique. Mais dans les faits, cela signifie que nous allons produire environ 10 milliards d'euros de richesse supplémentaires.



Un sacré coup de pouce. D'autant plus intéressant que la vitesse acquise en 2018 aura un effet bénéfique en 2019. C'est la théorie du "passage de relais" : plus vous arrivez lancé plus la performance est bonne.

Le gouvernement aurait-il sous-estimé notre potentiel de croissance ? C'est vrai que nos budgets sont construit sur la base d'une activité en hausse de 1,7%. C'est une stratégie à la fois habile et pédagogique.

Habile, car tous les gouvernants n'ont désormais qu'une crainte : faire face à une fronde dite de la "cagnotte", sur le déplorable modèle de celle lancée avec succès par Jacques Chirac contre Jospin.



Pédagogique, car ces meilleures performances ne doivent pas masquer que la France reste le pays le plus déficitaire d'Europe (on emprunte un demi milliard d'euros par jour pour régler nos dépenses), et que nos dépenses publiques 56% de la richesse nationale sont 10% plus élevées que la moyenne de l'Union.



Cela posé, une meilleure conjoncture signifie de meilleures recettes, et donc une marge de manœuvre plus étendue pour l'exécutif.