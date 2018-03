publié le 13/03/2018 à 09:17

Une révolution capitaliste : c'est ce qu'est en train de connaître le secteur de la fumette, alors que la Californie vient de libéraliser l'achat et la consommation du cannabis pour ce qu'on appelle "l'usage récréatif", et non plus seulement l'usage médical.



Des distributeurs entrent en Bourse. L'un d'entre eux est coté depuis quelques jours au Nasdaq, la Bourse des valeurs technologiques américaines. Les titres qu'il a mis en vente se sont littéralement arrachés, comme au bon vieux temps des valeurs de télécommunications.

Microsoft a même développé un logiciel spécifique pour faciliter la traçabilité des plans. Philip Morris, fabricant de cigarettes, réfléchirait à investir dans ce marché émergent.

Mike Tyson, ex-boxeur, a lui-même acheté plusieurs hectares dans le Sud de la Californie, tout comme le rappeur Snoop Dogg. Les enfants de Bob Marley ont également investi - c'est qu'en matière de cannabis, ils ont comme une sorte d'expertise familiale. En bref, c'est un vrai boom qui commence.

