François Berléand dénonce le "très mauvais goût" de Charlie Hebdo

publié le 13/05/2017

"Un visage de ministre sous Pompidou, et une immaturité totale." Voilà ce qui a séduit son épouse, l'écrivain Alexia Stresi, chez François Berléand. Le comédien aux 80 pièces de théâtre, césarisé en 2000 pour le meilleur second rôle dans Ma petite entreprise, est une sorte de Janus. Tantôt appliqué, trop parfois, jusqu'à vomir de stress avant une représentation. Dévoré par l'appréhension, il a même argué une alerte à la bombe au théâtre en guise d'échappatoire. L'autre face est plus taquine et le renvoie à l'enfance; des parties de Candy Crush dans son coin quand il attend son tour sur un tournage, comme un gosse. L'humour est son arme de séduction, et il a horreur qu'on le maltraite. Fan des premières heures satiriques de Charlie Hebdo, il déplore ce que le journal est devenu: "De très très mauvais goût. De l'insulte pour l'insulte. De la méchanceté pour la méchanceté (...) ça ne me fait plus rire (...) il n'y a pas de bienveillance, pas de second degré." Et d'évoquer la couverture de la semaine avec Brigitte Macron: "Ce n'est pas de très bon goût, il n'y a pas de gentillesse, ça ne m'intéresse plus", déplore-t-il. (voir video)



Même constat pour Les Guignols qui ne le font plus rire. Le sourire, c'est lui qui le donne au Studio 4 de RTL. Il s'agit de l'une des émissions où le public a été le plus réactif. Pas étonnant. François Berléand détient l'art de transformer de simples anecdotes en sketchs redoutables. Découvrez son regard sur la télévision d'aujourd'hui à 13H30 dans On refait la télé avec Eric Dussart et Jade. Dès 14h, le replay.

