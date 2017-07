publié le 07/07/2017 à 15:25

L'ancien diplomate Boris Boillon a été condamné vendredi 7 juillet par le tribunal correctionnel de Paris, notamment à un an de prison avec sursis pour blanchiment de fraude fiscale par dissimulation et manquement à l'obligation de déclaration de transferts de capitaux.



L'ex-conseiller Afrique du Nord/Moyen-Orient du président Nicolas Sarkozy avait été interpellé par des douaniers à la gare du Nord à Paris le 31 juillet 2013, en possession de 350.000 euros et 40.000 dollars en espèces, non déclarés, alors qu'il s'apprêtait à monter dans un train pour la Belgique

Il a également été condamné à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans, ce qui l'empêche de travailler au ministère des Affaires étrangères, qu'il avait réintégré en 2016, trois ans après son interpellation. Boris Boillon devra aussi payer 131 000 euros d'amendes. Le tribunal l'a en revanche relaxé au bénéfice du doute des incriminations de "faux et usage de faux" et "d'abus de bien social" pour lesquelles il était également poursuivi.