publié le 24/05/2017 à 12:02

Le procès de Boris Boillon, ancien conseiller et ambassadeur de Nicolas Sarkozy, a pris fin mardi 23 mai. Le parquet a requis contre lui 18 mois de prison avec sursis et exclusion de la diplomatie pour faux et usage de faux, blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Pour Nicolas Domenach, c’est toute une dérive "bling bling" qui trouve là sa condamnation.



"Le 'bling bling', rappelle Nicolas Domenach, était la marque clinquante des débuts du règne de Nicolas Sarkozy". Le journaliste qualifie la pratique d'"exhibitionnisme vulgaire", un exhibitionnisme qui "avait trouvé en la personne de Boris Boillon un acteur narcissique parfait, tant cet arabisant qui avait aidé à la libération des infirmières bulgares aimait à s’exhiber en gilet pare balles et fusil d’assaut quand il était ambassadeur en Irak". Pour Nicolas Domenach, cette homme qui "posait en petite tenue moulante sur le site copains d’avant" représentait "le sarkozysme en slip".