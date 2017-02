INVITÉ RTL - Le candidat socialiste s'est insurgé des propos de l'ancien ministre de l'Économie à l'encontre de sa proposition de revenu universel.

Le revenu universel d'existence de Benoît Hamon continue d'agiter la campagne. Samedi 4 février, à l'occasion du premier grand week-end politique de l'après-primaire, Emmanuel Macron a chargé Benoît Hamon durant son meeting à Lyon : "Le revenu universel existe déjà. Ça s'appelle le RSA. Si on savait le multiplier par deux, j'ose espérer qu'on l'aurait fait depuis longtemps". Une réflexion qui a passablement irrité le candidat socialiste. "Quelle méconnaissance de la pauvreté...", s'est-il ému, lundi 6 février, au micro de RTL.



"D'abord le RSA, c'est 535 euros. Il ne bénéficie qu'à deux tiers de ceux qui sont éligibles. Il n'est déjà pas universel, même pas pour les pauvres. Voilà l'illustration d'un responsable politique qui ignore même la réalité de la pauvreté", s'est insurgé Benoît Hamon, déplorant une nouvelle fois qu'Emmanuel Macron mette, selon lui, une fois de plus le "clignotant" vers sa droite.



Le vainqueur de la primaire de la gauche en a profité pour réexpliquer sa proposition pour l'extension du RSA aux jeunes : "Je veux qu'il soit délivré automatiquement et porté à 600 euros. Ce sera encore en-dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui, mais je veux surtout qu'il permette aux 18-25 ans (...) de faire en sorte qu'ils soient aussi bien protégés que leurs parents l'ont été par la Sécurité sociale". Il s'agit là du "premier étage de la fusée" vers son revenu universel qui, à terme, octroiera 750 euros sans conditions à tous les citoyens de plus de 18 ans.