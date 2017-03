publié le 22/03/2017 à 18:35

Entre le Parti socialiste et le mouvement "En Marche !", son bulletin de vote balance. François Rebsamen, maire PS de Dijon, s'est exprimé sur son incertitude quant au nom qu'il glissera dans les urnes le 23 avril prochain, lors du premier tour de l'élection présidentielle. S'il affirme soutenir Benoît Hamon idéologiquement, il ne s'interdit pas de voter pour Emmanuel Macron si les sondages l'y obligent.



"Je suis membre du Parti socialiste, c'est mon histoire politique depuis très longtemps (...) donc je soutiens naturellement le candidat du parti socialiste", a-t-il expliqué lors d'une interview pour LCP/Public-Sénat, le 22 mars. "Je n'ai qu'une limite à mon soutien, c'est que je ne veux pas revivre le 21 avril", a-t-il tempéré, faisant référence au 21 avril 2002, lorsque Lionel Jospin a été éliminé dès le premier tour, laissant place à un duel Jacques Chirac/Jean-Marie le Pen."En conscience, si c'était le cas, je prendrais mes responsabilités", a affirmé l'ancien ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Des sondages peu engageants

Ainsi, François Rebsamen n'hésiterait pas à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour, "s'il y avait la moindre chance d'avoir un deuxième tour qui oppose Fillon à Le Pen (...) Je ne veux plus avoir un duel droite/extrême-droite aujourd’hui , surtout quand le programme de la droite a bien des points de similitude avec l’extrême-droite (...) Si Benoît Hamon s'écroulait dans les sondages, et je souhaite qu'il remonte, je prendrai mes responsabilités." Selon un sondage publié le 21 mars, Benoît Hamon perd deux points et est doublé par Jean-Luc Mélenchon, qui s'empare ainsi de la quatrième place derrière François Fillon (troisième avec 17 % des intentions de vote), Marine Le Pen (deuxième avec 24,5 % des voix) et Emmanuel Macron (le favori, avec 26 % des voix).