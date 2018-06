publié le 01/06/2018 à 07:40

La polémique n'en finit pas après les propos de Gérard Collomb sur les migrants. Le ministre de l'Intérieur a utilisé un terme de marketing (le "benchmarking") pour expliquer que les demandeurs d'asile faisaient des études comparatives des pays européens pour savoir où il était plus facile d'obtenir des papiers.



Ce n'est pas la première fois qu'il s'illustre de cette façon. Le fait-il exprès ? Non, pas du tout ! Gérard Collomb, le politiquement correct, il ne connait pas. Il est sans filtre, brut de décoffrage. Quand il pense quelque chose, il le dit direct. Et peu importe que cela plaise ou non.

Lorsque sur la loi immigration, il déclare que "des régions sont en train de se déconstruire parce qu'elles sont submergées par les flux de migrants", il se contrefiche que le Front national utilise cette même expression de "submersion migratoire".

Lorsque qu'il affirme que la présidente de l'Unef voilée fait du "prosélytisme" et de "la provocation", il se moque bien pas mal que la gauche "droit-de-l'hommiste", ou même l'aile socialiste de la République En Marche, crie au scandale.

Collomb assume

Quand il déclare que les manifestants, "par leur passivité, sont complices, des casseurs", il assume. Même si la ministre de la Justice vient rappeler que le droit de manifester figure dans la Constitution et qu'on ne peut utiliser le mot "complicité".



De même qu'il assume de mettre en garde à vue deux ou trois nuits des jeunes bloqueurs au lycée Arago de Paris, sans faire de distinction entre lycéens mineurs un peu excités par leurs premiers fait d'armes et vrais contestataires politisés et casseurs. Sans prévenir les parents pour ce qui concerne les premiers.



Gérard Collomb bénéficie d'une sorte d'immunité présidentielle Alba Ventura Partager la citation





Lui, il n'a jamais été rappelé à l'ordre par le Président Macron. Par le premier ministre, une fois : c'était sur le sujet des 80 kilomètres/heure.Vous vous souvenez : Gérard Collomb avait dit "joker" pour ne pas dire qu'il était en total désaccord sur cette mesure très contestée.



Édouard Philippe l'avait rappelé à la solidarité gouvernementale, en indiquant qu'il comptait sur le ministre de l'Intérieur pour faire en sorte que cette mesure s'applique dans de bonnes conditions.



Mais Gérard Collomb se fiche comme de sa première chemise de ce petit remontage de bretelles. D'abord parce que cette mesure, c'est l'œuvre d'Édouard Philippe, pas du patron (Macron), et que Gérard Collomb ne s'en réfère qu'à Macron, qui a déjà dit que si cette mesure ne produisait pas ses effets elle serait abandonné. Gérard Collomb, vous savez, ne passe jamais par Matignon. Il va directement à l'Élysée.



Le "papy flingueur"

Le Président lui fait une confiance aveugle. Et inversement, Collomb est d'une fiabilité absolue envers le Président. C'est un peu fusionnel entre eux. Il a fait partie des tout premiers à rejoindre Emmanuel Macron. Sa fidélité a payé, puisque le chef de l'État lui a offert son premier poste ministériel : il en a fait son ministre de l'Intérieur, numéro un du gouvernement.





Je n'irais pas jusqu'à dire que le Président Macron lui passe tout. Mais il bénéficie d'une sorte d'"immunité présidentielle". Vous savez, Gérard Collomb c'est le type "qui n'a pas l'air". Il a même "l'air de rien". Mais c'est un rusé, un tacticien, qui s'est mis tout le monde dans la poche quand il était maire de Lyon. Sous ses airs de notable de province, il est à 70 ans ce qu’on appelle un "papy flingueur".