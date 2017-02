Les objets déposés sur la Promenade des Anglais en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet dernier seront déplacés ce jeudi 9 février.

Un mémorial pour les victimes de l'attentat à Nice, le 16 juillet 2016

par Léa Stassinet publié le 09/02/2017 à 11:21

Faire place nette. C'est ce qu'a souhaité la municipalité de Nice en déplaçant le "kiosque aux souvenirs" de la Promenade des Anglais, ce jeudi 9 février. Il avait recueilli des centaines de petits mots, de photos, de lettres ou encore de fleurs déposés en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet dernier. Les objets seront déplacés vers une salle d'archivage située dans la commune voisine de Saint-Laurent-du-Var.



Mais cette décision est loin de faire l'unanimité dans la commune. L'Association de soutien aux victimes du terrorisme (ASVAT) a lancé une pétition dans laquelle elle dénonce le procédé. Elle appelle "à un rassemblement contre cette décision prise par la municipalité et l'association 'Promenade des anges', sans concertation des victimes, des autres associations et des Niçois". Pour le moment, plus de 1.160 personnes ont apposé leur signature.



De son côté, l'association Promenade des anges estime qu'il n'y a pas de raison de polémiquer. "Concernant le déménagement des objets du kiosque, la mairie a souhaité faire place un peu plus propre, et pas pour le carnaval qui ne passera pas par là", explique l'organisme via sa page Facebook. Elle affirme qu'il n'est "pas du tout question de ne plus se recueillir mais juste de sauvegarder tout ce qui s'y trouve depuis des mois et uniquement ce qui commence à être très abîmé ! Les objets en bon état seront laissés à l'abri au kiosque", poursuit l'association.



La présidente de l'ASVAT, qui ne comprend pas une telle décision, sait toutefois que "la municipalité va rester sur sa position", comme elle le confie à LCI. Elle affirme d'ailleurs qu'elle n'insistera pas : "Nous n'allons pas nous bagarrer, nous sommes une association de victimes".