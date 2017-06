publié le 19/06/2017 à 21:03

Qui est cet homme de 33 ans qui a voulu commettre un attentat sur les Champs-Élysées ? Lundi 19 juin, cet individu a foncé sur un fourgon de gendarmerie sans faire de blessé. Armé, il est finalement mort dans cette attaque.



Selon nos informations, l'homme était connu des services de renseignement. Fiché S depuis 2015, il était surveillé pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale par les enquêteurs de l'antiterrorisme. Mais les policiers n'avaient rien trouvé jusqu'ici pour justifier une interpellation. Nomlé Adam D. il pourrait être originaire de l'Essonne où une perquisition était en cours quelques heures après l'attaque.

Dans sa Renault Mégane, l'homme avait embarqué plusieurs armes et une bouteille de gaz. Il n'y avait pas de détonateur. Selon l’hypothèse privilégiée par les autorités, il avait sans doute pour projet d'enflammer son véhicule et de faire exploser la bouteille de gaz par propagation des flammes afin de toucher les forces de l'ordre en intervention. Ce mode d'action extrêmement artisanal rappelle celui de l'attentat manqué près de la cathédrale Notre-Dame à Paris, en septembre 2016. Là aussi, six bouteilles de gaz avaient été retrouvées dans le coffre d'une voiture, avec une couverture imbibée d'essence. Très peu sophistiquées, ces attaques sont potentiellement meurtrières et correspondent en tout points à la propagande de Daesh.