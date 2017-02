publié le 17/02/2017 à 13:20

La campagne sur le terrain n'est pas semée d'embûches seulement pour François Fillon. Si Marine Le Pen est épargnée des concerts de casseroles qui accueillent le candidat de la droite et du centre durant ses déplacements, la présidente du Front national n'enchaîne pas moins les mauvaises surprises, comme le révèle le quotidien Le Monde. En effet, multiplier les déplacements en zone rurale n'est pas toujours aisé et l'organisation semble pêcher.



Illustration avec la programmation d'un meeting à Clairvaux-les-Lacs, village de 1.500 habitants du Jura. La candidate doit y tenir un meeting ce vendredi 17 février. Mais le maire de la commune, Alain Panseri, a souhaité annuler la tenue de cet événement pour des raisons de sécurité. "Il y a une inadéquation entre la taille de notre ville, de notre salle des fêtes et la venue d’une candidate à la présidentielle. J’aurais tenu le même raisonnement si Fillon et Hamon avaient voulu venir faire un meeting chez nous", expliquait-il au Progrès.

Finalement, la justice, saisie par le Front national, a donné raison au camp de Marine Le Pen. Selon le juge des référés, le refus du maire représentait une "atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de réunion". Une décision que n'a d'ailleurs pas manqué de relayer Florian Philippot.

Clairvaux-les-Lacs : comme prévu rendez vous pour un beau meeting demain soir. Belle victoire de la démocratie et de la République ¿ — Florian Philippot (@f_philippot) 16 février 2017

Si, cette fois, le meeting aura bien lieu, le vice-président du FN oublie de dire que cela n'a pas toujours été le cas. Nouveau couac cité par Le Monde à Revin, commune des Ardennes où Marine Le Pen a choisi de mener campagne le 22 février prochain. Le maire de la commune a appris la nouvelle sans avoir été contacté par le staff frontiste local. La préfecture des Ardennes n'aurait, elle non plus, pas été prévenue. L'événement a fini par être annulé.

Des doutes quant à l'obtention des 500 parrainages ?

Un autre sujet concentre actuellement toutes les attentions au Front national. La collecte des 500 parrainages est plus compliquée que prévu. La nouvelle règle de collecte des parrainages - les maires sont dorénavant chargés d'adresser eux-mêmes leur parrainage au Conseil constitutionnel - inquiéterait au plus haut point le FN. Michel Guiniot, responsable de la collecte des parrainages au niveau national, appelle d'ailleurs chaque responsable départemental à multiplier les relances téléphoniques afin de ne prendre aucun risque et décrocher ainsi le ticket de Marine Le Pen pour la présidentielle.