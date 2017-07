publié le 01/08/2017 à 08:27

Il a multiplié les phrases-chocs pour protester contre la réforme du Code du travail. Adrien Quatennens, député de la 1ère circonscription du Nord s'est fait remarquer en prenant la parole pendant plus de trente minutes à l'Assemblée nationale pour marquer son opposition au projet. L'élu de la France insoumise a même parlé d'un "meurtre avec préméditation". "On parle d'un code du travail par entreprise, on détricote le droit social et juridique de 18 millions de salariés", fustige-t-il sur RTL.



Le député a par ailleurs dénoncé "une conjonction de faits qui montre que la séquence engage le début du déclin de l'illusion Macron". "D'un côté on a une loi de moralisation de la vie publique, de retour à la confiance, et dans le même temps la ministre (du travail, Muriel Pénicaud, ndlr) se fait prendre la main dans le sac des stock-options avec des sommes très importantes", rappelle-t-il.

La bataille contre la réforme du Code du travail continue, dans la rue

Adrien Quatennens poursuit : "Il faut voir qu'au même moment, on annonce la baisse des APL pour 6,5 millions de bénéficiaires. Tout cela montre une conjonction de faits qui démasque le gouvernement et ses intentions réelles", affirme l'élu de 27 ans. "Sur la loi Travail, il y a besoin de relancer l'activité, pas de casser le code du travail !".

Si les députés et sénateurs ont autorisé l'exécutif à légiférer par ordonnances pour réformer le droit du travail, le député de la France insoumise assure que son groupe continuera à "utiliser tous les leviers possibles". "Une autre bataille s'engage. Pendant tout l'été, nous faisons campagne sur le terrain pour expliquer les grands enjeux de ce texte", assure celui qui avait demandé avec aplomb à la majorité : "Désirez-vous vraiment que l'Histoire retienne que votre marche fut d'abord, et avant tout, un piétinement général d'un siècle de lutte sociale ?".