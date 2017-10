publié le 26/10/2017 à 05:50

Vert pomme pour la version mécanique, bleu turquoise pour la version électrique. Les deux nouveau vélib' ont été présentés mercredi 25 octobre par Anne Hidalgo, la maire de Paris et Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris (MGP), au public. Le service de vélo-partage de Paris mettra à disposition les engins à partir du 1e janvier 2018 dans la capitale et dans 68 communes alentour.



Il "est beaucoup plus léger, très agréable et très utile à ce que le vélo devienne un mode de transport beaucoup plus utilisé qu'aujourd'hui", s'est félicitée la maire de Paris. Le nouveau service sera déployé progressivement sur 1.400 stations entre le 1er janvier et la fin mars 2018. En attendant la construction des nouvelles stations, la moitié des stations du célèbre vélo gris installé en 2007 sous Bertrand Delanoë, seront démantelées jusqu'à fin décembre.

Bon à savoir : les nouveaux @velib verts (classiques) et bleus (électriques) sont fabriqués en France! #NouveauVelibhttps://t.co/rfuOntNlA7 pic.twitter.com/kqqR9bv7P7 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 25 octobre 2017

Ce nouveau service "va permettre à 7,5 millions de personnes de la MPG de pouvoir aller vers les circulations douces que l'on veut promouvoir pour limiter la pollution", a indiqué Anne Hidalgo. Patrick Ollier a salué une "révolution" qui a permis que les institutions locales "travaillent ensemble dans l'intérêt du citoyen".

Un vélo intelligent

Hormis la couleur, la nouveauté vient d'un boitier électronique, appelé VBox, qui rend le vélo "intelligent". Ce boitier permet de décrocher ou raccrocher le vélo, le verrouiller, transmettre des informations au système et permettre à l'abonné de se connecter à son smartphone pour lui indiquer le temps de location, la distance parcourue...





Autre innovation, un câble va permettre d'accrocher momentanément le vélo pour un arrêt-minute, mais il pourra également permettre de rendre le vélo en le rangeant tête-bêche dans une station déjà pleine, grâce à un système dit d'"overflow".

Focus sur le nouveau #velib électrique (30% du parc; ->25 km/h) dispo dès le 01/01/18 : le moteur est dans la roue #transports #Paris #velo pic.twitter.com/StWKOdtY7e — Bertrand Lambert (@B_Lambert75) 25 octobre 2017

Le vélo électrique, qui représentera environ 30% du parc, peut rouler à un maximum de 25km/h, avec une autonomie de 50 km. Il est équipé de trois sortes d'assistances pour moduler l'effort du cycliste, du "peu d'assistance au vélo qui avance quasiment tout seul", selon Jorge Azevedo, directeur-général du groupement Smovengo, qui opère désormais le système.