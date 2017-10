Hidalgo écrit aux locataires de HLM pour dénoncer la politique de Macron

publié le 25/10/2017 à 15:25

La maire de de Paris appelle à une "mobilisation générale". Opposée à la politique logement mise en place par Emmanuel Macron et le gouvernement, Anne Hidalgo veut faire entendre sa voix. L'édile a envoyé une lettre aux locataires des HLM parisiens, soit 200.000 personnes, afin de dénoncer les "mesures d'économie drastiques sur le budget du logement", selon les informations de L'Opinion.



En première ligne ? La réduction des aides personnalisées au logement (APL). "Un locataire sur trois est directement concerné et devrait voir son APL baisser de 50 à 70 euros par mois", écrit Anne Hidalgo. Si elle ajoute que les bailleurs sociaux sont appelés à baisser le coût des loyers afin de ne pas impacter le porte-monnaie des Français, l'élue socialiste évoque de "graves conséquences" pour la municipalité qui se voit privée d'environ 60 millions d'euros par an pour l'entretien et la rénovation des logements.

Hidalgo veut "sauver le logement social"

C'est pourquoi la maire de Paris appelle à la "mobilisation générale pour sauver le logement social" dans ce courrier cosigné avec Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du Logement et de l'Hébergement d'urgence et Danièle Premel, présidente d'Élogie-Siemp.

Une opération de communication, inspirée par la maire socialiste de Rennes, Nathalie Appéré, qui ne plaît guère à La République En Marche. Julien Bargeton, sénateur de Paris, a ainsi déclaré "regretter l'utilisation des moyens municipaux et paramunicipaux à des fins politiques", explique-t-il à L'Opinion.