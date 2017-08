publié le 28/08/2017 à 11:10

Difficultés respiratoires, yeux et gorge irrités. Ce sont les symptômes qui ont conduit plusieurs dizaines de personnes à se présenter aux urgences dans le comté de l'East Sussex au Royaume-Uni, dimanche 27 août dans l'après-midi. En cause : un brouillard chimique s'étendant sur la commune de Birling Gap, située sur la côte sud-est du pays.





Il s'agirait d'une "brume" en provenance de la mer selon la police mais son origine exacte est encore inconnue. La plage de la commune a immédiatement été évacuée par les autorités, et plus de 100 personnes ont été hospitalisées.

“À midi, nous avons remarqué un brouillard épais sous les falaises, mais on a pensé qu'il s'agissait seulement d'une brume maritime", explique un reporter du journal britannique The Guardian qui passait dans la région avec sa femme. "Aux environs de 16h30, nous sommes retournés à Birling Gap et nos yeux ont commencé à piquer et à larmoyer", explique-t-il.







Plus de 100 personnes hospitalisées

"Initialement, six patients se sont présentés avec des symptômes mineurs", explique le service de santé public de l'East Sussex. "À 22h30, ce nombre a augmenté à plus de 100 patients qui ont été pris en charge à l'hôpital d'Eastbourne".



Sur Twitter, la police de l'East Sussex assure que "personne n'a été sérieusement blessé". Sur recommandation du service de santé publique britannique, elle conseille aux personnes touchées par le brouillard chimique de "s'hydrater les yeux" et de se laver avec du savon et de l'eau "en grande quantité".

La Royal National Lifeboat Institution (RNLI), organisme britannique en charge du sauvetage en mer a également indiqué avoir déployé des équipes sur place. Elle craint que certaines personnes ne se soient retrouvées piégées sur la plage.