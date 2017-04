"Alliance bolivarienne" : "Difficile de conduire une politique plus destructrice"

publié le 21/04/2017 à 07:48

On peut difficilement trouver une perspective plus désespérante. Jean-Luc Mélenchon, plutôt que de célébrer les théories populistes révolutionnaires de Chavez - dont certaines sont aussi présentes dans le programme de Marine Le Pen, devrait plutôt s'inquiéter de ces effets sur la population. En quinze ans, le Venezuela est devenu un no man's land dangereux, insalubre et parmi les plus pauvres du monde.



Dans les années 80, le niveau de vie des Vénézuéliens flirtait avec celui des Éuropéens. On allait à Caracas, la capitale, en Concorde. Et même si les inégalités y étaient fortes, comme dans toute l’Amérique du Sud, le développement était en marche. Aujourd'hui, les trois-quarts des habitants sont sous le seuil de pauvreté. Les produits de première nécessité, comme les médicaments, sont réservés au marché noir, et les prix augmentent de 60 à 100% par mois. Il est difficile de conduire une politique plus destructrice.