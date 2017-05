publié le 23/05/2017 à 20:31

Emmanuel Macron tient à afficher très clairement ses objectifs pour ce début de quinquennat. En consultant les partenaires sociaux, "il considère que la réforme du code du Travail c’est un dossier prioritaire", analyse Alain Duhamel. Pour faire au plus vite, "iI avait annoncé qu’il utiliserait la procédure des ordonnances", poursuit Alain Duhamel. L’éditorialiste de RTL souligne que cette procédure inscrite dans la Constitution reste éminemment démocratique puisqu’elle est soumis à deux votes du Parlement : un pour l'habilitation et le second pour la ratification.



"Il faut aussi éviter ce qui s’est passé avec le 49.3 et un nouveau psychodrame", poursuit-il, pour expliquer qu’emmanuel Macron tienne temps à faire passer ses réformes en début de quinquennat, lorsqu’il est encore populaire et fort de la légitimité de sa récente élection. Ainsi, la consultation des partenaires sociaux témoigne avant tout d’un "geste de bonne volonté".

Si Emmanuel Macron souhaite ainsi démontrer "qu’il a le sens du dialogue", il s’agit aussi pour lui de "rétablir l’autorité présidentielle", en devant un "président qui fixe les options et qui décide des priorités". Le chef d’État souhaiterait rompre avec les trois précédents quinquennats, et un Jacques Chirac trop prudent, un Nicolas Sarkozy "impétueux" et un François Hollande desservi par sa "passion du consensus".