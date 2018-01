et Elizabeth Martichoux

publié le 25/01/2018 à 08:12

Dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad), les clignotants sont au rouge. Nombreux sont les soignants à dénoncer des conditions de travail difficiles et les cadences infernales. Une grève nationale a été décidée mardi 30 janvier à l'appel des principales organisations syndicales "pour l'augmentation des effectifs, gage de l'amélioration de la prise en charge des résidents."



Invitée de RTL jeudi 25 janvier, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, a annoncé qu'elle débloquerait 50 millions d'euros supplémentaires à destination des structures en difficulté. Cette enveloppe s'ajoute ainsi aux 100 millions d'euros inscrits au budget 2018 de la Sécurité sociale (72 millions d'euros pour accompagner les Ehpad en difficulté, 26 millions d'euros pour les aider à recruter et à se moderniser). "Je comprends que les Ehpad ne ressentent pas cette amélioration aujourd'hui", en raison du "temps de mise en oeuvre", mais "les professionnels vont sentir la différence cette année", a-t-elle assuré.

Concrètement, ces 50 millions d'euros seront attribués aux Agences régionales de santé (ARS) afin qu'elles accompagnent les Ehpad "qui souffrent d'un manque de moyens au cas par cas en fonction des difficultés". "Nous demandons également aux ARS de mettre en place des structures d'appui pour aider les Ehpad en difficulté à se réorganiser, voir comment ils peuvent coopérer entre eux. Parfois, c'est un problème d'isolement. Il y aura un Plan global d'accompagnement à la fois financier et technique."