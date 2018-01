publié le 25/01/2018 à 06:30

Une semaine pour un généraliste, deux mois pour un gynécologue ou trois mois pour un ophtalmologue... Ces durées d'attente sont malheureusement une généralité bien connue des Français. Selon les chiffres dévoilés par Capital, en partenariat avec RTL, le délai moyen d'obtention chez un spécialiste libéral est passé de 48 à 61 jours entre 2012 et 2017.



Un constat qui inquiète particulièrement les professionnels de la santé. Cependant, ces dernières années, des alternatives se sont développées. Des plateformes de prises de rendez-vous ont notamment vu le jour sur Internet. C'est le cas de Doctolib et MonDocteur, leaders incontestés dans ce domaine.

10% des praticiens se sont abonnés depuis leur mise en ligne en 2013. Leur agenda est alors accessible à tous les patients le désirant. Et en quelques clics seulement, ces derniers peuvent obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste ou spécialiste en précisant les raisons de leur venue. Une manière pour les professionnels de calibrer davantage leur rendez-vous, d'avoir une meilleure organisation et donc de gagner un temps certain.



Des rendez-vous dans la journée

Et le résultat est immédiat. Selon les chiffres dévoilés dans le dossier "Se soigner mieux et moins cher c'est possible", la durée d'attente avant un rendez-vous est considérablement réduite. Si les patients doivent en moyenne attendre 7 jours pour obtenir une consultation chez un généraliste lors d'une prise de rendez-vous par téléphone, ces derniers peuvent avoir une place en 3 ou 5 heures s'ils le souhaitent et le peuvent.



Et les résultats sont encore plus significatifs chez les spécialistes. De 117 jours par téléphone, le premier rendez-vous disponible chez un ophtalmologue était de 2 heures sur MonDocteur et de 4 heures sur Doctolib.