publié le 23/03/2018 à 09:06

Son avocat n'a aucun doute : la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire des financements libyens était prévue de toutes façons par les juges. "Je le pense", insiste Thierry Herzog, invité de RTL ce vendredi 23 mars. Selon lui, les soupçons de "corruption passive", de "recel et détournement de fonds public libyens" et de "financement illégal de campagne électorale" à l'égard de son client ne sont que "du vent" et l'ex-président est innocent.





"C'est une opération - et je le démontrerai - qui est montée de toutes pièces", fustige Thierry Herzog, qui annonce sur RTL qu'il va faire appel du contrôle judiciaire de son client. "C'est assez extraordinaire de penser que cette affaire ou ces mises en cause ont commencé au lendemain du jour où le président Sarkozy avait reçu les opposants au régime de Kadhafi. À partir du 11 mars 2011 et jusqu'au mois d'octobre 2011, pendant sept mois, Kadhafi avait tout loisir d'apporter des preuves", argue l'avocat.

Reprenant une infime partie du fil médiatique de l'affaire, Thierry Herzog affirme que le régime de Kadhafi n'a jamais apporté la moindre preuve de la culpabilité de Nicolas Sarkozy. "[Le fils de Mouammar Kadhafi], Saïf, a fait une interview sur Euronews le 16 mars 2011. (...) Il dit en s'adressant au président Sarkozy : 'Rendez notre argent. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement'. 16 mars 2011, 23 mars 2018 – cela fait sept ans – pas un document" n'est sorti, fait valoir l'avocat de l'ancien président.