En 2014, les relations entre François Fillon et Rachida Dati n'étaient pas au beau fixe. En pleine affaire Penelope Fillon, d'anciens messages de l'ancienne ministre refont leur apparition.

Crédit : THOMAS COEX / AFP Rachida Dati et François Fillon, le 11 juin 2008

par Marie-Pierre Haddad publié le 31/01/2017 à 17:11

D'anciens tweets de Rachida Dati refont surface depuis quelques jours. François Fillon est en pleine tourmente après la publication de l'article du Canard Enchaîné concernant les 900.000 euros perçus par Penelope Fillon en tant qu'attachée parlementaire et collaboratrice de la Revue des deux mondes. Selon le journal satirique, l'épouse de l'ancien premier ministre aurait bénéficié d'un emploi fictif. C'est dans ce contexte que des internautes ont déterré d'anciens messages de l'ex-ministre de la Justice.



Ces mots datent de 2014. À cette époque, le journal avait révélé que l'UMP rembourserait 10.000 euros de factures téléphoniques par an à Rachida Dati. Cette dernière avait contesté ces "pseudos révélations-calomnieuses". Dans une série de tweets, elle attaque alors François Fillon et Alain Juppé. "Je demande une transparence sur le financement de leur think-tank, leur club ou micro-parti ! (...) Mais la théorie de la 'bonne apparence' dont se sert allègrement François Fillon n'autorise pas tout, y compris des méthodes de voyous", écrit-elle.

Les relations sont extrêmement tendues entre Rachida Dati et François Fillon. Nathalie Kosciusko-Morizet a été investie pour les élections législatives dans la circonscription de l'ancien premier ministre. Rachida Dati avait également jeté son dévolu sur la 2e circonscription de Paris. Cette décision aurait rendu la députée européenne "folle furieuse", selon un élu Les Républicains, cité dans Le Parisien. "Si vous la donnez à NKM, je vais me répandre partout dans la presse vous allez voir !", menaçait-elle lâché à l'entourage de François Fillon. Contactée par RTL.fr, l'ancienne ministre n'a pas souhaité faire de commentaire.