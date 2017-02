Sylvie Fourmont, la cheffe du secrétariat particulier de l'ancien premier ministre, est actuellement entendue à Nanterre.

Crédit : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Penelope Fillon et Sylvie Fourmont, en février 2013 à Paris

par Claire Gaveau publié le 02/02/2017 à 15:57

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Nouvelle audition dans l'affaire des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon. Après avoir auditionné le couple Fillon, le député suppléant Marc Joulaud, le propriétaire de La Revue des Deux Mondes Marc Ladreit de Lacharrière... Les auditions se poursuivent pour les enquêteurs. Selon nos informations, deux des enfants du couple, Marie et Charles, seront prochainement entendus alors qu'ils auraient perçu plus de 84.000 euros lorsque François Fillon était sénateur de la Sarthe, entre 2005 et 2007.



Mais ce jeudi 2 février, les enquêteurs se sont tournés vers Sylvie Fourmont, la secrétaire "historique" de François Fillon. Selon une information de BFM TV, confirmée par RTL, la cheffe du secrétariat particulier de l'ancien premier ministre est actuellement entendue par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, à Nanterre.