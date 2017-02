REPLAY - INFO RTL - Georges Fenech annonce qu'il sollicitera les signatures de ses collègues afin que le parti statue sur le maintien de la candidature de François Fillon à la présidentielle.

"Je lance un appel à tous mes collègues pour qu'il y ait la tenue très urgente d'un Conseil national des Républicains extraordinaire", a indiqué Georges Fenech, député LR du Rhône. Un appel "pour reprendre notre destin en main sans qu'on soit tributaire de la décision d'un juge", explique-t-il. Ainsi, le parti déciderait "qui doit porter le projet approuvé par 4 millions de français".



Ainsi, et ce dès ce mardi 1er février, Georges Fenech va solliciter la co-signature de cet appel par ses collègues élus des Républicains. "Je centraliserai les signatures et je les rendrai publique", a promis le député sarkozyste, qui avait plus tôt dans la journée estimé que le résultat de la primaire était "caduc". Il affirme que beaucoup de ses collègues "partagent (son) inquiétude". À RTL, il a révélé qu'il fixait jeudi midi comme délai maximum pour les signatures. De son côté, François Fillon garde le cap et affirme mordicus qu'il sera "candidat à cette présidentielle".