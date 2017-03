publié le 01/03/2017 à 11:29

Que va faire François Fillon ? Le candidat de la droite à l'élection présidentielle serait en ce moment en pleine réflexion avec ses soutiens à son QG parisien. Alors qu'il était attendu au Salon de l'agriculture ce mercredi 1er mars, l'ancien premier ministre a annulé sa venue à la dernière minute via un communiqué, sans plus de précisions.



Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire ou encore Valérie Pécresse, tous ont répondu présent et sont venus à la rencontre du candidat dans la tourmente, englué dans les affaires judiciaires. Il faut rappeler que le vainqueur de la primaire est sous le coup d'une information judiciaire, ouverte pour "détournements de fonds publics et abus de biens sociaux", notamment dans l'affaire des emplois fictifs présumés de son épouse et deux de ses enfants. François Fillon aurait également appelé Nicolas Sarkozy ce mercredi matin, pour faire avec lui "le point sur la situation".

Il s'est ensuite absenté pour aller retrouver Alain Juppé, son ancien adversaire de la primaire. Les deux hommes se sont entretenus, mais le maire de Bordeaux a déclaré à l'AFP qu'il ne voulait "pas s'exprimer à ce stade de la journée". François Fillon doit tenir une conférence de presse aux alentours de midi.