publié le 04/03/2017 à 16:59

Au lendemain de la perquisition du domicile parisien du couple Fillon (VIIe arrondissement de Paris), les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) auraient procédé au même exercice vendredi 3 mars dans leur résidence du château de Beaucé dans la Sarthe. Selon cette information de nos confrères du Parisien, "il s’agissait d’évaluer la valeur exacte du patrimoine immobilier du candidat de la droite à l’élection présidentielle et de le comparer avec sa déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique."



Depuis le 24 février, l'enquête a connu un tournant. Serge Tournaire, bien connu des élus de droite notamment au travers de son suivi de l'affaire Bygmalion, a été nommé comme premier magistrat instructeur pour enquêter sur des soupçons de "détournements de fonds", "trafic d’influence", "abus de biens sociaux", et "manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique".

Si certains comptent les heures de François Fillon comme candidat de la droite - ils sont plus de 200 élus LR et UDI à l'avoir appelé à se retirer - le député de Paris n'envoie aucun message en ce sens. Au contraire, il se présentait comme "combattant" jeudi 2 mars à Nîmes et espère une grande affluence lors de la manifestation de soutien à sa candidature, organisée le 5 mars place du Trocadéro, à Paris.