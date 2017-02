Le salaire de Penelope Fillon comparé par un maire à celui d'un pilote d'avion

Pour justifier la rémunération de l'épouse de François Fillon, le maire LR de Saint-Cloud s'est lancé dans une étonnante comparaison.

Crédit : DOMINIQUE FAGET / AFP Éric Berdoati, maire LR de Saint-Cloud, le 11 mars 2015

par Julien Absalon publié le 07/02/2017 à 11:22

Après la conférence de presse de François Fillon pour s'expliquer et "présenter ses excuses" au sujet des soupçons d'emploi fictifs visant sa femme Penelope, ses soutiens et les parlementaires de droite ont assuré le service après-vente dans les médias. Parmi eux, Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud, était sur l'antenne de BFMTV son analyse de la "communication de crise" proposée par le candidat à la présidentielle.



Dans une séquence repérée par Le Lab, Éric Berdoati s'aventure surtout à relativiser le salaire de Penelope Fillon, qui a touché en moyenne un salaire net mensuel de 3.677 euros lorsqu'elle était l'assistante parlementaire de son mari. Pour cela, il prend l'exemple des pilotes de ligne. "Je peux vous garantir qu’ils sont à plus de 3.600 euros net par mois, ça, je peux vous le garantir. (...) Franchement, regardez les salaires moyens à Air France".



Par la suite, comme François Fillon qui estime que le salaire versé à son épouse est salaire "parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettres", l'élu explique : "Ce sont des rémunérations qui ne sont pas choquantes, même si elles peuvent choquer les Français parce que, bien évidemment, le salaire moyen ou le salaire médian est très inférieur".