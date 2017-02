publié le 22/02/2017 à 07:24

Alain Juppé et François Fillon doivent se rencontrer ce mercredi 22 février après-midi. Une rencontre hautement symbolique dans un contexte où les partisans du maire de Bordeaux ont la ferme intention de peser plus dans la campagne présidentielle. "Pour gagner, François Fillon doit prendre davantage en compte les électeurs de droite et du centre, et en particulier ceux qui m’ont fait confiance à la primaire", a même mis en garde Alain Juppé lui-même sur son blog mardi.



Quant à ses partisans, ils se sont bien réunis dans la soirée dans un café proche de l'Assemblée nationale, comme RTL vous l'avait annoncé. Ils étaient une trentaine d'élus et de parlementaires autour de Valérie Pécresse, de Dominique Bussereau et de Benoist Apparu. On retrouvait également des visages comme ceux de la sénatrice Fabienne Keller, Maël de Calan, Pierre-Yves Bournazel ou encore le député Franck Riester.

Juppé n'était pas loin

La version officielle, c'est qu'ils ont "brainstormé" (selon leurs propres termes) pour savoir de quelle façon et sur quelles thématiques ils pourraient plus et mieux contribuer à la campagne de François Fillon. Mais c'était surtout un moment de "teambuilding", nous a raconté à la sortie l'un des participants. Traduction : il s'agissait surtout de se rappeler au bon souvenir de François Fillon.

Alain Juppé n'était pas là. Et pourtant il était vraiment tout près. Certains l'ont donc espéré. Vers 19 heures, il a fait une apparition brève et surprise dans une librairie du VIIe arrondissement, où son ancien directeur de campagne ("son bras gauche", comme Gilles Boyer se plait à se surnommer lui-même), dédicaçait son nouveau livre, Rase campagne. Un ouvrage dans lequel il raconte, sur un ton très personnel, son expérience au côté du candidat malheureux.