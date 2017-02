Emmanuel Macron tacle François Fillon et évoque les emplois fictifs

publié le 22/02/2017 à 09:49

Emmanuel Macron tente de retourner les arguments à son encontre à son avantage. On lui reproche son inexpérience politique ? Il en est fier. En visite à Londres, mardi 21 février, le candidat d'En Marche ! a ironisé sur ces remarques. Et n'a pas épargné François Fillon, sans jamais nommer son adversaire.



"Leur expérience politique, c'est souvent la culture des combines entre amis [...] C'est ça l'expérience", a-t-il taclé. Sur sa "carrière à succès" dans le privé, où il reconnaît avoir gagné de l'argent, Emmanuel Macron le souligne : "Je vous rassure, cet argent, c'est moi qui l'ai gagné". Une remarque glissée - semble-t-il à destination de François Fillon, et des soupçons d'emplois fictifs pesant sur plusieurs membres de son entourage, son épouse Penelope et deux de ses enfants, Charles et Marie, lorsqu'il siégeait au Sénat.

Emmanuel Macron en profite pour évoquer en filigrane le cumul des mandats et certaines pratiques de la vie politique. "Et puis à la fin on se retrouve devant les Français, à expliquer 'on a toujours fait ça, nous tous'". "C'est ça l'expérience ! Donc je ne veux pas avoir l'expérience !", a revendiqué l'ancien ministre de l'Économie, sous les applaudissements de son auditoire.