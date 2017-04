publié le 21/04/2017 à 00:27

Il a tenu à s'exprimer d'emblée sur la fusillade qui a eu lieu sur les Champs-Élysées avant de formuler son voeu de "retirer les troupes du Proche-Orient". Jean Lassalle a en effet détaillé son projet en matière de diplomatie, avançant notamment qu'il voulait "créer la quatrième armée, l'armée contre la cybercriminalité".



Le candidat du parti "Résistons !" est également revenu sur sa visite à Bachar al-Assad au mois de janvier. "Je ne lui dois rien, il ne me doit rien", a-t-il assuré. Il a également déploré la fermeture de l'ambassade de France en Syrie "quand on veut protéger les hommes et femmes qui fuient une tyrannie".

Soucieux de faire des campagnes françaises une grande cause nationale, Jean Lassalle a assuré que trois milliards d'euros y seraient insufflés. "Je mettrai les moyens pour qu'un fils puisse succéder à son père agriculteur, commerçant... Trois milliards feraient beaucoup", a-t-il avancé.