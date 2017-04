publié le 21/04/2017 à 00:12

"Se libérer de l'occupation financière". C'est le leitmotiv de Jacques Cheminade depuis son entrée en politique. Outre l'augmentation du Smic qu'il souhaite porter à "1.700 ou 1.750 euros" et la sortie de l'euro, le candidat du mouvement Solidarités et Progrès a fait la part belle à la culture et à l'éducation au cours de son intervention dans Présidentielle 2017 : 15 minutes pour convaincre, jeudi 20 avril sur France 2.



Jacques Cheminade prétend vouloir "rendre l'art et la science au peuple comme l'a fait Léo Lagrange" et porter la part du budget du ministère de la Culture à 2%, c'est-à-dire davantage que celui de la Défense à l'heure actuelle. Jacques Cheminade n'a aucun mal à dire qu'il s'agit là d'une "priorité", une "urgence". Concrètement, Jacques Cheminade veut créer des palais de la découverte et 120 musées de l'imaginaire. En parallèle, il fait de la transmission de l'art dans les écoles, dont les classes ne dépasseraient pas le seuil de 12 élèves par classe en maternelle, un autre axe de son programme. Il entend permettre aux enseignants de faire répéter les chorales des écoles dans les églises, sans pour autant mettre à mal le principe de laïcité. "Il y a une bonne acoustique", souligne simplement Jacques Cheminade.

De la culture, Jacques Cheminade en veut aussi en prison, qui sont "un scandale" pour le candidat. "Il faut une brigade culturelle dans les prisons". Et de poursuivre avec une série de mesures : "Il faut en même temps créer des agents de probation et de réinsertion. Il faut une aide juridictionnelle multipliée par deux puis par quatre."