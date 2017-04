publié le 20/04/2017 à 21:56

D'entrée de jeu, Benoît Hamon a annoncé la couleur. Carte vitale en main, il s'est posé en candidat de la protection sociale. Pour le candidat socialiste, "la carte vitale est menacée par le projet politique de certains qui veulent diminuer les remboursements", ciblant en filigrane François Fillon, qui a présenté plusieurs projets pour la Sécurité sociale avant de trancher.



Benoît Hamon a ensuite développé son projet phare, celui qui reçoit autant de louanges que de contestations : le revenu universel. "La révolution numérique va conduire à une raréfaction du travail. Il y a un risque concret de voir des centaines de milliers d'emplois supprimés." Concrètement, explique Benoît Hamon, le 1 janvier 2018, "19 millions de personnes, dont tous les salariés sous 2.200 euros par mois, vont bénéficier d'une augmentation de leur pouvoir d'achat." Pour le candidat, il n'est pas question de voir dans cette mesure une incitation à l'oisiveté, mais une incitation à consommer, et donc relancer l'économie.



En ce qui concerne l'Europe, Benoît Hamon a directement épinglé le projet de Jean-Luc Mélenchon, qui envisage de renégocier les traités et de sortir de l'Union européenne, si jamais ces négociations n'aboutissaient pas. "Je n'ai pas envie de jouer l'Europe à la roulette russe", lance-t-il à l'égard de son adversaire de gauche, tout en refusant à la fois l'austérité et la dégradation des conditions de vie. Pour Benoît Hamon, il n'est pas question d'"abandonner l'idéal de coopération entre les peuples pour fabriquer du commun".