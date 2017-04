publié le 19/04/2017 à 17:41

Plus que quatre jours avant le premier tour. Dans l'attente de la première manche de la course à l'Élysée, Benoît Hamon et son camp restent mobilisés. En mauvaise posture dans les enquêtes d'opinion, le candidat socialiste, vainqueur de la primaire de la Belle alliance populaire, organise une rencontre "pour faire battre le cœur de la France", mercredi 19 avril à partir de 17 heures, place de la République à Paris.



Après des concerts et des interventions de plusieurs soutiens du candidat, parmi lesquels l'économiste Thomas Piketty, l'eurodéputé Édouard Martin ou encore Julia Cagé, Benoît Hamon prendra la parole à partir de 20 heures. Julia Cagé s'exprimera sur le projet de mise en place d'un revenu universel, et Thomas Piketty plaidera en faveur d'un nouveau traité européen.

Benoît Hamon, à quatre jours du premier tour, est crédité de moins de 10% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ainsi que Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.