publié le 03/03/2018 à 21:59

Meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur espoir masculin, meilleur scénario original, meilleure musique originale, meilleur montage... Le film 120 battements par minute, qui retrace le combat d'Act Up-Paris pour lutter contre l'indifférence générale face au sida au début des années 1990, est incontestablement le grand gagnant des César 2018.



Un triomphe qui a valu au réalisateur du film Robin Campillo une ribambelle de compliments, dont ceux de Valérie Pécresse. "Carton plein pour 120 battements par minute de Robin Campillo qui décroche 6 César dont celui du meilleur film ! Fière que la Région Île-de-France ait soutenu ce magnifique film grâce à notre fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel", s'est félicitée la présidente de la région Île-de-France sur Twitter, samedi 3 mars.

Carton plein pour #120battementsparminute de Robin Campillo qui décroche 6 #Cesar2018 dont celui du meilleur film ! Fière que la Région @iledefrance ait soutenu ce magnifique film grâce à notre fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel #120BPM



Seulement voilà, nombre d'internautes ont taxé Valérie Pécresse de récupération politique, pointant l'ironie de voir une élue ayant battu le pavé au côté de La Manif pour tous rendre hommage à un film sur la cause LGBT. L'ancienne ministre du Budget a en outre nommé une élue proche de Sens commun (émanation politique de La Manif pour tous) au poste de présidente de la Commission famille de la région, comme le rappelle Le Figaro.

Un grand écart que n'a pas manqué de relever Philippe Mangeot, ancien président d'Act Up. "Une fois la rhétorique et la récupération des luttes démontées, Valérie Pécresse n'est pas si loin des ennemi.e.s de la lutte contre le sida qu'Act Up Paris devait affronter à l'époque où se déroule 120 battements par minute", assène-t-il dans les colonnes du Huffington Post.



"Si vous aviez un tant soit peu compris les luttes dont parle 120 battements par minute, Valérie Pécresse, vous appliqueriez le jugement du tribunal administratif vous ordonnant de redonner le droit à la solidarité transports aux bénéficiaires de l'Aide médicale d'État. Votre fierté, c'est du cinéma", abonde une internaute dans un tweet largement relayé ce samedi.

La principale intéressée a réagi samedi dans les colonnes de L'Obs, rappelant qu'elle est "membre d’élus locaux contre le sida depuis 2004" : "J’ai fait adopter en 2016 un programme 'Île-de-France sans sida' qui est reconnu comme exemplaire. J’ai voté contre le mariage pour tous et défendu l’union civile en 2012, mais je n’ai jamais appartenu à l’association de la Manif pour tous".



Une tentative d'explication qui n'a visiblement pas convaincu Act Up. Loin de là. "Qu'elle reste défiler à sa juste place avec ses amiEs de La Manif pour tous et laisse à touTEs les militantEs de la lutte contre le sida l’honneur de communiquer sur le travail de rédaction de plaidoyers et les actions que nous menons pour ceuxELLEs d’entre nous touchéEs par le Sida", a tempêté dans L'Obs Xavier Coeur-Jolly, vice-président Porte-parole de Act Up-Paris, dénonçant le "culot" de Valérie Pécresse.